Corsa campestre | l' ArdenCross è una questione di famiglia

Domenica 8 marzo si è svolta la corsa campestre ArdenCross, che dopo un anno di pausa è tornata in modo spettacolare. La manifestazione si è svolta in una giornata primaverile e l’allestimento comprendeva archi di mimose, in occasione della festa delle donne. La gara ha richiamato numerosi partecipanti e pubblico, con un’organizzazione curata nei dettagli.

Una giornata primaverile e un allestimento con archi di mimose in occasione della festa delle donne. Dopo un anno di pausa, l'ArdenCross è tornato in grande stile domenica 8 marzo. Un plauso all'Ardenno Sportiva che ha ottimamente organizzato l'evento, valido come quarta prova del Campionato Csi Sondrio di atletica 2026. Dopo Campovico, Dubino e Colorina, il cross targato Csi ha fatto tappa ad Ardenno e quasi 300 atleti hanno gareggiato nei prati adiacenti al campo sportivo. Dopo i mini-atleti dai 6 ai 9 anni, spazio agli Esordienti di 10 e 11 anni che hanno percorso 800 metri di gara. I più veloci sono stati i campioni regionali Csi Martina Gosatti (Gs Valgerola) e Jacopo Carelli (Gs Csi Tirano).