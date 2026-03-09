Corriere dello Sport | I nuovi mostri di Conte

Il Napoli, tra infortuni gravi e una rivoluzione nel mercato di gennaio, ha visto emergere nuovi protagonisti nel reparto offensivo. La squadra si sta preparando alla sfida per la qualificazione alla Champions League, grazie anche ai cambiamenti apportati durante la sessione di mercato. Le rotazioni e le novità tattiche hanno portato a una serie di giocatori che stanno contribuendo alla stagione della squadra.

Tra infortuni pesanti e una rivoluzione offensiva andata in scena nel mercato di gennaio, il Napoli ha scoperto – o forse riscoperto – alcuni protagonisti che stanno alimentando la rincorsa alla Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte ha trovato nuove certezze in tre giocatori che nelle ultime settimane hanno saputo prendersi la scena: Alisson Santos, Eljif Elmas e Billy Gilmour. Tre storie diverse, ma unite da un filo comune: la capacità di farsi trovare pronti nel momento più delicato della stagione. Il brasiliano Alisson Santos, il macedone Elmas e lo scozzese Gilmour rappresentano oggi tre risorse fondamentali per il Napoli, tra nuovi acquisti e ritorni preziosi che stanno dando profondità e qualità alla rosa.

