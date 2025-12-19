Vlahovic Juve svolta nel futuro del centravanti in scadenza a fine stagione | si va verso questo scenario! Tutti gli aggiornamenti

Vlahovic Juve, il serbo verso l’addio a zero a giugno: la dirigenza studia il mercato estivo per regalare a Spalletti il nuovo centravanti. Le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic sembrano ormai destinate a separarsi in maniera definitiva e irreversibile. Quello che fino a qualche mese fa sembrava solo uno scenario possibile, oggi assume i contorni di una certezza quasi assoluta. Secondo quanto riportato con decisione dall’edizione odierna di Tuttosport, l’avventura del centravanti serbo a Torino si concluderà ufficialmente al termine dell’attuale stagione. Salvo improbabili dietrofront dell’ultimo minuto o clamorosi colpi di scena che al momento non sono all’orizzonte, il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato, sancendo un addio che fa già discutere l’intera tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

