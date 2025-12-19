Vlahovic Juve svolta nel futuro del centravanti in scadenza a fine stagione | si va verso questo scenario! Tutti gli aggiornamenti
Vlahovic Juve, il serbo verso l’addio a zero a giugno: la dirigenza studia il mercato estivo per regalare a Spalletti il nuovo centravanti. Le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic sembrano ormai destinate a separarsi in maniera definitiva e irreversibile. Quello che fino a qualche mese fa sembrava solo uno scenario possibile, oggi assume i contorni di una certezza quasi assoluta. Secondo quanto riportato con decisione dall’edizione odierna di Tuttosport, l’avventura del centravanti serbo a Torino si concluderà ufficialmente al termine dell’attuale stagione. Salvo improbabili dietrofront dell’ultimo minuto o clamorosi colpi di scena che al momento non sono all’orizzonte, il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato, sancendo un addio che fa già discutere l’intera tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il futuro di Vlahovic tra recupero e mercato: Juve, Milan e big europee alla finestra - Dusan Vlahovic è attualmente concentrato sul recupero dal grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, ma nei pensieri dell’attaccante serbo ... tuttojuve.com
Romano: “Vlahovic valuterà il suo futuro con la Juventus. Non ci sono accordi già fatti tra DV9 e il Milan” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. tuttojuve.com
Rinnovo Vlahovic, chiarimenti su quello che è il nuovo corso del centravanti della Juve. La situazione attuale - Il punto Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus, con il contratto del centravanti ... calcionews24.com
