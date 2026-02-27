In Europa, i danni causati dalla crisi climatica continuano a crescere, con costi record che incidono sull’economia, sulla salute e sulla società. I disastri naturali sono diventati più frequenti e intensi, mentre le risposte politiche sembrano rallentare o mancare del tutto. La questione climatica, che riguarda ormai tutti, resta ai margini del dibattito pubblico e delle decisioni ufficiali.

Danni per centinaia di miliardi e rischi crescenti dalla crisi climatica. Mentre i governi europei arretrano sul clima dal dibattito politico La crisi climatica continua a produrre effetti economici, sociali e sanitari sempre più misurabili in Europa mentre la politica continentale la sta progressivamente espellendo dal confronto pubblico. Le alluvioni si moltiplicano, le ondate di calore aumentano, i costi crescono. Nel frattempo il tema arretra nelle priorità dei governi, sostituito da sicurezza, migrazioni e competitività industriale. I numeri non sono opinioni e raccontano una traiettoria precisa. Negli ultimi quarant’anni gli eventi... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crisi climatica in Europa: costi record e politica assente. Mentre aumentano disastri e rischi economici

Gli inquinanti eterni sul Monte Rosa. Greenpeace: “La crisi climatica alimenta i rischi di diffusione nelle fonti di acqua dolce”Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con maggiore concentrazione nel Lago di Lys.

Spopolamento in Italia, Sud in crisi mentre al Nord aumentano i residentiSecondo i dati Istat pubblicati a metà dicembre, il Sud e le Isole in Italia continuano a perdere residenti, mentre il Nord mostra segnali di...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Cambiamenti climatici in Europa: sfide e gap da colmare; Clima, nell’Ue danni da 45 miliardi l’anno e solo per il caldo 24mila morti l’estate scorsa: urgenti le strategie di adattamento; Adattamento al cambiamento climatico, strategie per l'UE; Nuovo allarme in Europa, 'The Guardian': la crisi climatica apre le porte al virus mortale, 29 paesi a rischio.

ANBI, la crisi climatica crea deserti verdi e campagne brulle in EuropaVincenzi (ANBI): Il nostro territorio è un patrimonio ambientale che va difeso con nuove infrastrutture La foto da Copernicus è sconcertante: il deserto del Marocco si inerbisce. In altri Paesi ... affaritaliani.it

Cambiamenti climatici in Europa: sfide e gap da colmareL’Europa sta cercando di intensificare le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, ma permangono significative lacune. vocealta.it

Sempre più persone nel mondo sono costrette a migrare non per guerre o persecuzioni, ma a causa della crisi climatica. Siccità, scarsità d’acqua, degrado ambientale e eventi meteo estremi stanno spingendo milioni di persone a lasciare le proprie case in ce - facebook.com facebook

Crisi climatica, il Nobel Parisi e altri 150 scienziati criticano le scelte del Governo x.com