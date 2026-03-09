Clima Pordenone peggior città in regione e 77esima in Italia

Pordenone si trova al 77° posto nell'Indice del clima 2026 de Il Sole 24 Ore con 569,5 punti, registrando una perdita di cinque posizioni rispetto all'anno precedente. La città si conferma come la peggior in regione e si colloca tra le ultime in Italia, dopo aver già occupato la posizione di fanalino di coda in Friuli-Venezia Giulia.

I dati provinciali mostrano un peggioramento su più fronti: il soleggiamento resta stabile a 7,4 ore medie giornaliere (56° posto), ma l'indice di calore sale da valori contenuti a 74° nazionale, mentre le ondate di calore (17,2 giorni) e le notti tropicali (6,9) guadagnano terreno.?Eventi estremi come il caldo estremo (7,8 giorni) e le piogge intense (36,3 mmgiorno piovoso) vedono un lieve aggravamento, con posizioni che scivolano dal 72° al 77° complessivo. Per i 120mila abitanti della provincia, queste variazioni si traducono in estati più afose – con notti oltre i 20°C che passano da poche decine a valori più pressanti – e un aumento del rischio idrogeologico da piogge concentrate, come quelle che hanno colpito la pianura friulana negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Chieti è la quinta città d'Italia con il clima miglioreGuadagna posizioni passando dall'ottava alla quinta nella classifica elaborata dal Sole 24 Ore.

UNICEF-Regione Umbria e IAIA Italia su Hackathon per il Clima 2025: presentati 5 progetti concreti per il territorioUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Approfondimenti e contenuti su Clima Pordenone peggior città in...

Argomenti discussi: Insulti al Friuli sui social, l'osteria li mette in rima e il video della canzone diventa virale: L'autoironia come leva di conversione...

Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classificaRoma, 9 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo Bari conquista il primo posto nell’Indice del clima del Sole 24 Ore, una delle analisi che anticipano la storica indagine sulla qualità della vita ... quotidiano.net

A Bari c’è il clima migliore d’Italia, ecco perchè. La classifica del Sole 24 oreIl Sole 24 ore ha analizzato la vivibilità delle città dal punto di vista climatico: al primo posto, da tre anni a questa parte, c'è Bari. E sempre al top ci sono altre località costiere di Puglia, Ab ... dire.it