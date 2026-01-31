Allarme idrico all’ospedale di Lodi | 20 pazienti spostati dal pronto soccorso per guasto alla rete idrica

Un'interruzione improvvisa dell'approvvigionamento idrico ha scatenato un'emergenza all'ospedale Maggiore di Lodi, in via Donatori di Sangue, durante la mattinata del 31 gennaio 2026. La causa è stata individuata in una rottura di una tubatura all'interno del complesso sanitario, che ha provocato una significativa dispersione d'acqua. L'allagamento ha interessato zone critiche dell'edificio, in particolare i locali interrati e i vani dei montacarichi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone presenti. In risposta, i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti tempestivamente, alle prime luci dell'alba, con un'autopompa e attrezzature specifiche per il prosciugamento.

