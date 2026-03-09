Cialde o capsule? La scelta che cambia il gusto e il costo del caffè a casa

Sempre più italiani preferiscono preparare il caffè in casa utilizzando macchine dedicate, scegliendo tra cialde o capsule. Questa decisione influisce sul sapore della bevanda e sui costi complessivi, rendendo la scelta tra i due formati un elemento importante nel consumo quotidiano. La tendenza si osserva in aumento, con molte persone che optano per queste soluzioni per il loro rituale mattutino.

Sempre più italiani preparano il caffè con macchine domestiche, ma il dubbio resta: meglio cialde o capsule? Ecco le differenze su prezzo, gusto, praticità e impatto ambientale Il caffè è uno dei rituali più amati dagli italiani. Non solo al bar: negli ultimi anni sempre più persone scelgono di prepararlo direttamente a casa grazie alle macchine da caffè domestiche. Ma quando si deve acquistare una macchina, la domanda è quasi inevitabile: meglio le cialde o le capsule? Entrambi i sistemi permettono di ottenere un espresso veloce e cremoso, ma presentano differenze importanti in termini di costo, gusto, sostenibilità e varietà delle bevande. Capire quale scegliere può fare davvero la differenza nella routine quotidiana. 🔗 Leggi su Baritoday.it

