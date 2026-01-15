Caffè in capsule di plastica emersi nuovi rischi per la salute – Meglio le cialde in Carta!

Recenti studi condotti da Altroconsumo e altre associazioni europee hanno messo in luce i potenziali rischi per la salute associati alle capsule di caffè in plastica, soprattutto in relazione allo smaltimento. Al contrario, le cialde in carta rappresentano un’alternativa più sicura e sostenibile. È importante conoscere le differenze tra i vari metodi di confezionamento per fare scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente.

Una nuova indagine condotta da Altroconsumo insieme ad altre associazioni europee ha evidenziato i rischi legati allo smaltimento delle capsule in plastica di caffè monodose. Su 76 campioni di imballaggi analizzati, uno su sei presenta tracce di ammine aromatiche primari; inoltre, tutti i campioni contengono filtri UV in inchiostri e smalti che in buona parte dei casi si trasferiscono dall’involucro al suo contenuto. Molte di queste sostanze utilizzate negli imballaggi non sono mai state testate dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), non è quindi possibile determinare con certezza la loro pericolosità nei confronti della salute umana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Caffè macinato, capsule o cialde? Tutti e tre con la macchina da caffè magica che sta scalando le classifiche di vendita Leggi anche: Le attività Taniche in negozio. Oppure il caffè con le cialde

