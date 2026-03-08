Thimotée Chalamet sull’opera | A nessuno importa Rispondono i teatri

L’attore quattro volte candidato agli Oscar ha recentemente espresso un'opinione tagliente sull’opera, i balletti e il teatro, affermando che a nessuno importano e che non lavorerebbe mai in questi settori. Le sue parole hanno suscitato reazioni dai rappresentanti dei teatri, che ora si confrontano con questa dichiarazione provocatoria. La discussione riguarda il valore e l’interesse pubblico verso le arti performative.

Il quattro volte candidato agli Oscar Thimotée Chalamet lancia un guanto di sfida provocatorio contro l’opera, i balletti e il teatro in generale – “A nessuno importa, non ci lavorerei mai”. Una dichiarazione che non è passata dicerto inosservata. Il teatro risponde all’attore con un proposito pacifico ma anche di velata provocazione. L’Arte fa parlare, l’Arte risponde. Dopo che il quattro volte candidato all’Oscar ha ironicamente affermato che “a nessuno importa” delle arti performative come il balletto e l’opera, è stato pubblicamente sommerso da reazioni negative e inviti a vedere esibirsi diverse compagnie. “Questo è per te, @tchalamet.” ha scritto la Metropolitan Opera nella didascalia di un montaggio video dell’opera che compone una delle sue produzioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

