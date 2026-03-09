Cesari senza filtri a Pressing | Questo è un rigore solare errore inspiegabile Il VAR finisce sotto accusa

Durante una puntata di Pressing, Cesari ha commentato un episodio di partita criticando la decisione dell’arbitro Doveri di non concedere un rigore ai nerazzurri, dopo un fallo di mano di Ricci. Cesari ha definito il rigore “solare” e ha giudicato l’errore “inspiegabile”. Il VAR è stato inoltre messo sotto accusa per non aver intervenuto in modo decisivo.

Inter News 24 Cesari ha duramente criticato la scelta di Doveri di non assegnare il rigore ai nerazzurri dopo il fallo di mano di Ricci. Negli studi di Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato con estrema severità l’episodio che ha segnato il finale del derby di San Siro. Il focus è tutto sul tocco di braccio di Ricci al minuto 95, un intervento che ha negato all’ Inter di Cristian Chivu la possibilità di pareggiare in extremis una sfida fondamentale per la rincorsa alla seconda stella. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Fino al 92? Doveri ha arbitrato molto bene, poi succede questo. Doveri è interdetto, sembra spaesato: non ha visto nulla e aspetta magari un aiuto dal VAR Abisso e Di Bello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cesari senza filtri a Pressing: «Questo è un rigore solare, errore inspiegabile». Il VAR finisce sotto accusa Articoli correlati Leggi anche: VAR sotto accusa dopo Atalanta-Napoli: esposto alla FIGC, Cesari contesta il gol di Pasalic