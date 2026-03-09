Carta docente | accredito delle somme riconosciute per sentenza non è il 9 marzo seguirà i tempi tecnici AVVISO

La piattaforma cartadeldocente.istruzione.it ha pubblicato un avviso per chi ha ottenuto un riconoscimento economico tramite sentenza. L'accredito delle somme non avverrà il 9 marzo, come indicato in precedenza, ma seguirà i tempi tecnici necessari per completare la procedura. La comunicazione riguarda esclusivamente le persone in attesa di ricevere il pagamento.

