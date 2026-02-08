Carta docente accredito delle somme su ricorso | 75 % delle sentenze già eseguite Entro quando possono essere spese

Gli insegnanti italiani aspettano con ansia il nuovo decreto sul fronte della carta docente. Dopo le modifiche del DL 1272025, circa il 75% delle sentenze già eseguite riguardano l’accredito delle somme su ricorso. Ora la domanda principale è: entro quando si potranno spendere questi soldi? La risposta arriverà a breve, ma nel frattempo le scuole e i docenti si preparano a nuove regole e possibili cambiamenti.

Carta docente: sono giorni importanti, in cui si attende il nuovo decreto che fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 1272025, all'aumento delle risorse e alle nuove modalità di utilizzo.

