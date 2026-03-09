Carta del docente oggi l’accredito Non è un click day non bisogna accedere o spendere necessariamente oggi ci sarà la fila

Oggi è previsto l’accredito della Carta del Docente, ma non si tratta di un click day e non è necessario accedere o spendere subito, poiché ci sarà una fila per l’operazione. Durante il question time del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso delle modalità di accredito sulla piattaforma dedicata.

Nel question time del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione relativa alle modalità di accredito della Carta del Docente sulla piattaforma dedicata.