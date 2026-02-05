Carta docente | dal 2025 26 cambia data di accredito ma durata sarà sempre biennale Nessuna risorsa persa
Dal 202526 l’accredito della carta docente cambierà data, ma la durata resterà di due anni. Il governo assicura che nessuna risorsa andrà persa. La modifica riguarda principalmente le tempistiche di accredito, mentre l’importo e la durata continueranno a essere gli stessi di sempre. Per gli insegnanti, questo significa adattarsi a una nuova scadenza senza perdere i benefici già consolidati.
Dal 202526 la carta docente, istituita dalla Legge 1072015, cambia data di accredito ma la sua durata, già fissata dal DPCM 28 novembre 2026, rimane biennale. L'articolo Carta docente: dal 202526 cambia data di accredito ma durata sarà sempre biennale. “Nessuna risorsa persa”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta del Docente: proroga dell’incarico a CONSAP. Attesa per l’accredito del bonus 2025/26
Questa mattina, Consap ha annunciato ufficialmente che continuerà a gestire la Carta del Docente anche per il prossimo anno scolastico.
Carta docente, nessuna domanda da presentare per avere il bonus 2025/26
La Carta docente per il 202526 non richiede più la presentazione di domanda.
