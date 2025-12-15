Trasporti | Schlein ' con Sanchez abbonamento unico con Meloni tagli e prezzi alle stelle'

L'adozione di un abbonamento unico nazionale per i trasporti in Spagna rappresenta un passo importante verso l'equità e l'accessibilità. Mentre in Italia si registrano tagli e aumenti dei prezzi, questa iniziativa evidenzia l'importanza di investire sulla mobilità come diritto fondamentale, con effetti positivi per cittadini, giovani e lavoratori.

© Iltempo.it - Trasporti: Schlein, 'con Sanchez abbonamento unico, con Meloni tagli e prezzi alle stelle' Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “L'annuncio del premier spagnolo Pedro Sánchez sull'introduzione di un abbonamento unico nazionale per i trasporti rappresenta un segnale politico chiaro: investire sul diritto alla mobilità è una scelta possibile e produce benefici concreti per cittadini, giovani e lavoratori. Un modello che permetterà di ridurre del 60% le spese di viaggio, semplificando l'accesso al trasporto pubblico e rafforzando la coesione sociale con un'attenzione particolare per i giovani al di sotto dei 26 anni che dalla seconda metà di gennaio potranno muoversi con soli 30 euro sull'intero territorio spagnolo". Iltempo.it Schlein, 'in Spagna trasporti a 30 euro, Italia taglia le risorse' - In Italia, intanto, il governo di Meloni e Salvini continua a tagliare le risorse sul trasporto pubblico locale scaricando vergognosamente le proprie responsabilità sui sindaci che davanti ai tagli de ... ansa.it

Trasporti: Schlein, da governo tagli inaccettabili, ricadono su sindaci e cittadini - Oggi oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez "ha annunciato un abbonamento unico nazionale in Spagna che aiuta l'accessibilità del ... agenzianova.com

Qualcuno, fra i dem, lascia intendere che l'assenza di Schlein non è stata una casualità, ma una scelta precisa della segretaria, per riaccendere il confronto con la premier - facebook.com facebook