Un cane del Comune è stato trovato ucciso nell’agro sannicolano, con il corpo crivellato di pallini e abbandonato tra gli arbusti. La scena, rivelata recentemente, ha suscitato sgomento tra la comunità locale. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questa azione violenta e senza pietà. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Una scena di inaudita brutalità ha sconvolto la quiete dell’agro sannicolano, dove un cane è stato crivellato da pallini e abbandonato a morire tra gli arbusti. L’animale, recuperato dai residenti dopo aver udito i suoi lamenti, è deceduto nella clinica veterinaria di Galatone nonostante le cure disperate dei medici. Il silenzio rotto dal dolore: cronaca di un atto crudele. La luce del mattino del 8 marzo 2026 non ha illuminato una giornata tranquilla come previsto dalla meteo che prometteva sole parziale e venti deboli, ma ha invece rivelato un quadro di sofferenza estrema nel territorio di Sannicola. Qualcuno ha scelto di usare un’arma da fuoco per infliggere danni irreparabili a un essere vivente, trasformando il paesaggio agricolo in una trappola mortale nascosta dalla vegetazione bassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane del Comune ucciso: brutalità nell’agro sannicolano

Abanoub Youssef è stato ucciso con "brutalità e disinvoltura allarmanti"Le modalità dell’omicidio di Abanoub Youssef sono state connotate da una "peculiare brutalità" e da una "allarmante disinvoltura".

Radici e Sapori: Viaggio nell’Agro RomanoL’apertura ufficiale è fissata alle ore 11 con l’inaugurazione istituzionale nella sala espositiva adiacente all’auditorium del Santuario del Divino...

ORRORE AL PARCO: POLIZIOTTO SPARA E UCCIDE UN PITBULL DOPO UN CONTROLLO AD ANCONA

Una selezione di notizie su Cane del Comune ucciso brutalità....

Temi più discussi: Quasi 30 mila firme salvare Curtis, il cane Pit Bull accusato di aver ucciso una donna incinta; Cane investito e ucciso in via S. Maria della Grotticella; Gatto Cesare ucciso a calci: c'è un colpevole. Identificato e denunciato l'aggressore; È Osvaldo Busca il ciclista ucciso da un capriolo a Pontida. Lo shock dell’amico: Un cane inseguiva quell’animale.

Neonato di 9 mesi sbranato e ucciso dal cane del papà: «Si è spaventato per i fuochi d'artificio»Secondo i vicini, il cane si sarebbe spaventato dopo aver sentito i fuochi d'artificio esplodere vicino all'abitazione di Bluck in occasione di una festività locale. Il medico legale ha confermato, ... corriereadriatico.it

Neonato di 9 mesi sbranato e ucciso dal cane del papà: «Si è spaventato per i fuochi d'artificio»Una terribile tragedia si è abbattutta su una famiglia del Galles nella giornata di domenica 2 novembre. Il neonato di appena nove mesi stava passando il fine settimana a casa del padre, Jarrod Bluck, ... ilmattino.it

Un cane con un sacchetto dei rifiuti percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. Lo hanno scoperto al Comune quando hanno visionato le immagini della teleca - facebook.com facebook