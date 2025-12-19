Radici e Sapori | Viaggio nell’Agro Romano

Scopri l’incanto dell’Agro Romano con “Radici e Sapori”, un festival gratuito che celebra le tradizioni, i sapori autentici e la storia di questa affascinante zona. Un’occasione unica per immergersi nelle radici culturali del territorio, tra eventi, degustazioni e atmosfere autentiche. Torna nel Municipio Roma IX per un viaggio che unisce passato e presente, regalando a tutti un’esperienza indimenticabile.

Torna nel Municipio Roma IX "", festival gratuito dedicato alla riscoperta della storia e delle tradizioni del territorio.La seconda edizione, in calendario domenica 21 dicembre, amplia il percorso con nuove fotografie e attività pensate per approfondire.

