Calosso | 500 anni di storia in un incontro unico

A Calosso si terrà un evento dedicato ai 500 anni di storia del paese, coinvolgendo la comunità in un incontro speciale. Verranno presentati documenti e testimonianze che ripercorrono i principali avvenimenti e le trasformazioni che hanno segnato il territorio nel corso di cinque secoli. L’evento si svolgerà nel centro storico, con la partecipazione di storici e cittadini.

Un viaggio nel tempo si prepara a Calosso, dove il passato non è un ricordo sbiadito ma una chiave per decifrare il presente. Sabato 14 marzo, alle ore 20:30, presso il Salone don Monticone in piazza Sant'Alessandro, l'incontro promosso dal Comune e dalla Biblioteca comunale vedrà Piero Bussi presentare le scoperte tratte dall'archivio storico locale. L'appuntamento punta a trasformare documenti polverosi in narrazioni vive, partendo dalla prima citazione del paese nel Codex Astensis del 1202 fino agli atti del 1750. La missione di Bussi va oltre la semplice lettura di vecchi fogli; si tratta di rendere gli abitanti consapevoli di radici profonde che spesso vengono date per scontate proprio perché radicate così saldamente nella storia.