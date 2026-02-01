Incidente di un escursionista in forra | il difficile recupero dei soccorritori per consegnarlo all' elisoccorso

Un escursionista è rimasto ferito in una forra e ora i soccorritori stanno facendo fatica a portarlo in salvo. Dalle 13, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria e l’elisoccorso sono intervenuti per recuperarlo, ma il terreno difficile ha complicato le operazioni. Gli uomini sul campo lavorano senza sosta per consegnarlo alle cure mediche il prima possibile.

Il Soccorso Alpino, con il ferito, costretti a raggiungere una zona in cui le pareti della forra consentivano l'intervento aereo Un grave incidente in forra ha visto protagonisti sia il team sanitario dell'elisoccorso umbro sia gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria che, dalle 13, sono entrati in servizio per soccorrere un uomo, amante dei percorsi di montagna, che si era ferito e non poteva proseguire il suo cammino. L'incidente è avvenuto nella Forra di Prodo. Le squadre del Sasu, composte da tecnici specializzati nel soccorso in forra e da personale medico e sanitario, una volta raggiunto il paziente hanno prestato le prime cure, provvedendo all'immobilizzazione su barella speciale adatta per il trasporto lungo tratti caratterizzati da salti di roccia e cascate.

