Busta paga di marzo | quanto aumenta davvero lo stipendio e per chi

A partire da marzo, molti lavoratori vedranno una novità nella loro busta paga grazie alla Legge di Bilancio 2026. Nei cedolini comparirà una tassazione agevolata al 5% sugli aumenti salariali ottenuti attraverso i rinnovi contrattuali. Questa misura interessa diverse categorie di dipendenti e rappresenta una delle prime modifiche fiscali introdotte quest’anno.

La busta paga di marzo porta con sé una delle prime novità concrete della Legge di Bilancio 2026. Nei cedolini di molti lavoratori dipendenti comparirà infatti la nuova tassazione agevolata al 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. L’effetto, secondo le simulazioni della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, può tradursi in un vantaggio che varia tra circa 190 e 850 euro netti all’anno. Il beneficio riguarda chi ha un reddito annuo lordo fino a 33mila euro e riceve gli aumenti derivanti da contratti rinnovati tra il 2024 e il 2026. I cedolini di marzo sono dunque sono il primo banco di prova delle nuove misure fiscali. Come funziona la nuova tassazione sugli aumenti contrattuali e chi ci guadagna di più. 🔗 Leggi su Panorama.it

Quando arriva la busta paga a gennaio 2026 per dipendenti pubblici e privati e per chi aumenta lo stipendioCon l'avvio del nuovo anno entrano a regime misure già note e interventi inediti della legge di Bilancio 2026.

Stipendi dipendenti comunali, firmato il nuovo contratto: di quanto aumenta la busta paga e per chiCon la firma definitiva del Ccnl del comparto Funzioni locali presso l’Aran, arrivano aumenti in busta paga per 400mila lavoratori degli enti locali:...

Assegno IO: quando lavorare ti fa perdere soldi!

Busta paga di marzo: quanto aumenta davvero lo stipendio e per chiCon la nuova tassa al 5% sugli aumenti contrattuali i lavoratori possono guadagnare tra 190 e 850 euro netti l’anno. I settori più favoriti e cosa cambia nei cedolini di questo mese La busta paga di ... panorama.it

Da marzo, buste paga più pesanti. Ecco chi risparmierà fino a 850 euro di tasseBuste paga: i consulenti del lavoro quantificano gli effetti economici derivanti dalle flat tax introdotte dalla Legge di Bilancio ... metropolitano.it

Gli emolumenti rimasti insoluti saranno erogati con la busta paga di marzo, Celentano: "Il lavoratore al centro del nostro progetto politico" - facebook.com facebook