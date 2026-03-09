Boxe marchigiana in gran forma | due ori al Torneo Nazionale Alberto Mura

La kermesse della Federazione Pugilistica Italiana, che ha messo a confronto i quattro migliori pugili di ogni categoria di peso tra le promesse nazionali, ha visto i successi di Leon Mengoni e Giorgio Borrelli ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Marche si confermano terra di grandi campioni sul ring. Si è conclusa ieri, 8 marzo, a Roseto degli Abruzzi, l’edizione 2026 del prestigioso Torneo Nazionale "A. Mura", kermesse indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana che mette a confronto i quattro migliori pugili di ogni categoria di peso tra le promesse del pugilato tricolore. Il bilancio per la delegazione marchigiana è trionfale: due medaglie d'oro che certificano l'ottimo stato di salute del movimento pugilistico regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pugilato, medaglia d’argento per il teatino Ryan Zimanglini al torneo nazionale “Alberto Mura”

Torneo Nazionale “A. Mura” di pugilato: Under 15 e 17 LIVE su Italia Boxe TV dal 6 all’8 marzoLa kermesse giovanile indetta dalla FPI e organizzata dalla Pugilistica Rosetana porta sul ring i migliori pugili under 15 e under 17 maschili e...