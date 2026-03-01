Sporting Lisbona-Porto Coppa di Portogallo 03-03-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Leoni vittoriosi sui Dragoni?

Da infobetting.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21:45 si gioca la partita tra Sporting Lisbona e Porto nella Coppa di Portogallo. Le due squadre scendono in campo con formazioni da conoscere, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Attualmente i Dragoni sono in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sui Leoni, che cercano di ridurre lo svantaggio in questa sfida.

Sporting Lisbona e Porto sono impegnati in un’appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4 punti di vantaggio sui rivali. Le due squadre si contenderanno anche un altro trofeo importanti: si incroceranno infatti anche nelle semifinali di Taça de Portugal, che si giocheranno su 180 minuti. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sporting lisbona porto coppa di portogallo 03 03 2026 ore 21 45 formazioni quote pronostici leoni vittoriosi sui dragoni
© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Leoni vittoriosi sui Dragoni?

Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Primo round al Josè AlvaladeSporting Lisbona e Porto sono impegnati in un’appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4...

Tutti gli aggiornamenti su Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici.

Temi più discussi: Coppa di Portogallo: preview Sporting-Porto; Sporting Lisbona - Famalicão in Diretta Streaming; Benfica - FC Porto; Sporting Lisbona-Porto (Coppa di Portogallo, 03-03-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Primo ro...

sporting lisbona porto sporting lisbona porto coppaPorto-Sporting Lisbona, il pronostico: prima contro secondaNel campionato portoghese il Porto è primo con 55 punti, lo Sporting secondo con 51 e stasera il calendario propone un Porto-Sporting al cardiopalma. Ecco il pronostico della sfida al vertice: al do ... tuttosport.com

Coppa di Portogallo, Rodrigo Mora splende: il Porto di Farioli agli ottavi. Passa lo SportingVittoria tranquilla e indiscutibile per il Porto di Farioli: Sintrense demolito 3-0, con Borja Sainz, Deniz Gul e la gemma di casa Rodrigo Mora - autore del gol della serata: i dragoes conquistano un ... tuttomercatoweb.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.