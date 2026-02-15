Gli anticipi | niente big match a Nibbiano Si recupera il 25 Campo impraticabile | Vianese ai box Il Bibbiano batte 2-0 il Vezzano

Il match tra Nibbiano e Vianese è stato annullato a causa del campo troppo bagnato dopo pioggere intense. La partita, prevista inizialmente, si recupererà il 25, ma nel frattempo la classifica rimane invariata. La Vianese, che avrebbe potuto avvicinarsi alla vetta, non potrà giocare e si trova momentaneamente fuori dal campo. Nel frattempo, il Bibbiano ha vinto 2-0 contro il Vezzano, conquistando tre punti importanti.

Tutto rimandato in vetta: il big match d’Eccellenza Nibbiano (54)-Vianese (50) non è stato giocato per campo impraticabile a causa delle insistenti precipitazioni e allora ogni discorso per la prima posizione è rimandato. Sono stati fatti i sopralluoghi del caso: alle 14.30 una prima verifica e la situazione era già compromessa, poi alle 15.35 l’arbitro è tornato in campo coi due capitani, ma non c’erano le condizioni. La data del probabile recupero è mercoledì 25 febbraio, ore 20.30 (verosimilmente su un sintetico nel piacentino). Si è giocato in Promozione e respira a pieni polmoni, nel girone A, il BibbianoSan Polo (25): successo sul sintetico di Viano per 2-0 contro il Vezzano (23) con tanto di sorpasso e ritorno alla vittoria dopo ben otto partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

