Manca poco all’inizio della 17ª edizione del Bif&st, il Bari International Film&TV Festival, che si terrà a Bari. La manifestazione sarà inaugurata con l’anteprima del film Il Dio dell’amore, una commedia sul tema dell’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi. La kermesse, diretta da Oscar Iarussi, si svolgerà nei prossimi giorni.

Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - BIf&st 2026 | Il Dio dell’Amore è il film d’apertura

Articoli correlati

Il Dio dell’amore: il film di Francesco Lagi aprirà il Bif&st 2026Film di apertura della XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, diretto da Oscar Iarussi, sarà Il Dio dell’amore, nuova...

The Gang Took His Family, This Navy SEAL and His Special Ops Squad Will Kill Them All!

Approfondimenti e contenuti su BIf amp st 2026 Il Dio dell'Amore è il...

Argomenti discussi: BIf&st 2026 | Il Dio dell’Amore è il film d’apertura.

BIf&st 2026 | Il Dio dell’Amore è il film d’aperturaManca poco alla 17ma edizione del Bif&st - Bari International Film&TV Festival, diretto da Oscar Iarussi, che prenderà il via con l'anteprima di Il ... universalmovies.it

Il Dio dell’amore apre il Bif&st 2026Sarà Il Dio dell’amore, commedia diretta da Francesco Lagi, ad aprire la XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival in ... ciakmagazine.it