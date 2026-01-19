Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, commenta la sfida contro l'Inter, ricordando la sconfitta della passata stagione causata da un rigore. Con attenzione alle modifiche apportate da Chivu, il tecnico inglese sottolinea la determinazione della squadra nel perseguire l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi. La partita rappresenta un’occasione per dimostrare la crescita e la chiarezza tattica dei Gunners in un incontro decisivo.

Mikel Arteta, basco di cuore ma cittadino del mondo, mastica un eccellente italiano e con la lingua di Dante sbalordisce quasi quanto il suo Arsenal in campo: la sconfitta dell’anno scorso a San Siro gli è andata di traverso, ora torna in questi luoghi con un malcelato senso di rivalsa, guidando un carrarmato che arriva da sei vittorie filate. “Nella scorsa edizione qui abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso per l'episodio del rigore. Sappiamo come giocheranno, abbiamo le idee molto chiare su cosa fare. Sarà un contesto simile, anche se loro hanno un nuovo allenatore che ha aggiunto qualcosa all’identità dell’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arteta punta l'Inter: "L'anno scorso abbiamo perso per quell'episodio del rigore. Ma stavolta..."

