Durante le prove di uno spettacolo, Bertolt Brecht si trova seduto in platea a osservare senza disturbare, mantenendo un ruolo discreto come regista. La sua presenza è quasi invisibile, con interventi minimi e sempre orientati nella stessa direzione del lavoro del cast. La sua regia si caratterizza per un approccio riservato, che lascia spazio alla messa in scena senza imporre modifiche evidenti.

“Durante le prove, Bertolt Brecht sta seduto in platea. La sua regia è discreta. I suoi interventi sono quasi impercettibili e sempre nella ‘direzione del vento’; non disturba mai il lavoro, neppure con proposte di miglioramento. Brecht non è uno di quei registi che ne sanno sempre più degli attori. Di fronte al dramma assume un atteggiamento di ignoranza e di attesa. Si ha l’impressione che Brecht non conosca il proprio dramma, che non ne sappia nemmeno una battuta. Se per esempio un attore domanda: ‘A questo punto devo alzarmi in piedi?’, riceve non di rado la tipica risposta brechtiana: ‘Non lo so’”. Questa vivace descrizione del grande autore al lavoro come regista, parafrasi di un suo scritto fatta da una collaboratrice (Käthe Rülicke Weiler), apparve nel volume collettivo Theaterarbeit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bertolt Brecht regista: l’avventura del Berliner Ensemble e i “libri-modello”

