Balasso | Ho riscritto Brecht per farlo mio

Balasso ha rielaborato l’opera di Bertolt Brecht, trasformandola in un’interpretazione personale e moderna. La sua versione de ‘La santa Giovanna dei macelli’ si intitola ‘Giovanna dei disoccupati. Un apocrifo brechtiano’, offrendo una lettura attuale e riflessiva. Questa reinterpretazione mette in luce temi sociali e umani, mantenendo intatta la forza del testo originale e offrendo al pubblico una prospettiva nuova e coinvolgente.

‘La santa Giovanna dei macelli’ di Bertolt Brecht diventa la ‘Giovanna dei disoccupati. Un apocrifo brechtiano’. Natalino Balasso - attore, comico e scrittore - immagina cosa scriverebbe il drammaturgo tedesco se vivesse nella nostra società, segnata dalla smania del consumo e governata da algoritmi e piattaforme. Al centro del racconto ci sono le vicende di Pierpont Mauler, dei suoi sottoposti Cridle e Slift e della ‘lobbista’ Graham: un mondo cui si oppone la comunità social-socialista di Giovanna Dark. Stasera alle 21 lo spettacolo apre la stagione dell’ Auditorium Primo Maggio di Crevalcore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balasso: "Ho riscritto Brecht per farlo mio" Leggi anche: Teatro Storchi, Balasso 'immagina' Brecht in "Giovanna dei disoccupati" Leggi anche: “Giovanna dei disoccupati”: una versione attuale di Brecht con Natalino Balasso al Teatro Duse Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Balasso: Ho riscritto Brecht per farlo mio. “Giovanna dei disoccupati”: una versione attuale di Brecht con Natalino Balasso al Teatro Duse - Natalino Balasso firma “Giovanna dei disoccupati”, un’irriverente e visionaria rilettura contemporanea ispirata a Brecht, che diventa un “apocrifo teatrale”, scritto – come sostiene l’autore – “sotto ... genovatoday.it

Natalino Balasso al Teatro Carcano di Milano con i disoccupati di Brecht in chiave contemporanea - Natalino Balasso scrive e dirige quello che lui stesso definisce un «apocrifo brechtiano da immaginare scritto sotto ... leggo.it

“Giovanna dei disoccupati”: Natalino Balasso riscrive Brecht - Natalino Balasso riscrive e incarna “Santa Giovanna dei macelli” di Brecht che diventa “Giovanna dei disoccupati. torino.repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.