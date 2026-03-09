Belpasso Caputo redistribuisce le deleghe | a lui restano i lavori pubblici

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha oggi redistribuito le deleghe agli assessori in carica, mantenendo a sé i lavori pubblici. L’operazione si è resa necessaria mentre si attende la definizione della composizione ufficiale della Giunta comunale e la nomina dei consiglieri delegati. La modifica riguarda solo le attribuzioni delle deleghe senza cambiare il quadro complessivo dell’amministrazione locale.

Una scelta motivata dalla volontà di presidiare direttamente le attività in corso e la pianificazione delle opere pubbliche Gaetano Campisi, Vicesindaco, è stato incaricato della Transizione digitale, dei Servizi Sociali, del Randagismo e dei rapporti con il Consiglio comunale. Tony Di Mauro seguirà Cultura, Turismo, Tradizioni popolari, Musei, Associazionismo, Tributi e Bilancio, Manutenzione del verde pubblico. Simone Apa si occuperà di Urbanistica, Zona Industriale, Politiche giovanili e Cimitero. Il sindaco ha scelto di trattenere in capo a sé la delega ai lavori pubblici, oltre a tutte le restanti deleghe non assegnate. Una scelta motivata dalla volontà di presidiare direttamente le attività in corso e la pianificazione delle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Belpasso, il sindaco Carlo Caputo azzera le deleghe assessorialiIl sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha firmato in data odierna una determinazione sindacale che dispone l'azzeramento delle deleghe assessoriali.

Blackout post maltempo a Belpasso, il sindaco Caputo sollecita interventi urgenti di ripristinoDopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia Orientale, numerose famiglie del territorio comunale sono rimaste senza energia elettrica da...

Una selezione di notizie su Belpasso Caputo redistribuisce le...

Belpasso, Caputo redistribuisce le deleghe: a lui restano i lavori pubbliciUna scelta motivata dalla volontà di presidiare direttamente le attività in corso e la pianificazione delle opere pubbliche ... cataniatoday.it

Belpasso, Caputo azzera le deleghe: Nuovo slancio alla maggioranza per onorare il mandatoIl sindaco di Belpasso Carlo Caputo ha firmato una determinazione con cui azzera le deleghe assessorili, avocando temporaneamente a sé tutte le competenze. Avviate le consultazioni politiche per defin ... corrieretneo.it