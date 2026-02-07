Olimpiadi JD Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video
Durante la sfilata degli atleti degli Stati Uniti a San Siro, i tifosi italiani hanno accolto la rappresentanza americana con applausi. Ma quando è salito sul palco J.D. Vance, il pubblico ha iniziato a fischiare. I 67mila spettatori presenti hanno mostrato chiaramente il loro dissenso, mentre gli atleti americani ricevevano applausi. La scena è diventata subito virale sui social, con molti che hanno commentato le reazioni del pubblico.
Applausi per la delegazione americana, fischi per J.D. Vance. Così hanno reagito i 67mila spettatori presenti a San Siro alla sfilata degli atleti degli Stati Uniti. Quando le telecamere hanno inquadrato il vicepresidente, presente in tribuna d’onore per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina e in piedi per applaudire gli atleti americani, lo stadio gli ha tributati lunghi fischi e “buuu”. Tutt’altra accoglienza, invece, per gli atleti del Team Usa, che sono stati accolti con un lungo applauso. La protesta anti-Ice a Milano. Prima ancora che allo stadio, il vicepresidente Usa era stato criticato durante il corteo di venerdì mattina contro la presenza a Milano dell’ Ice, la famigerata polizia anti-immigrazione americana finita al centro delle polemiche per i metodi brutali con cui conduce le deportazioni di migranti irregolari.🔗 Leggi su Open.online
Olimpiade, la festa e l'emozione: l'inno alla pace, Mattarella a San Siro in tram. Fischi per Vance e Pausini in playback Le immagini
Questa sera a San Siro si è alzato il sipario sulle Olimpiadi con grande entusiasmo.
Olimpiadi Milano-Cortina, atleti di Israele accolti da fischi e pochi applausi: cosa è successo a San Siro
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, gli atleti israeliani sono stati accolti con fischi e pochi applausi a San Siro.
Vance e Rubio alle Olimpiadi: in tribuna per il debutto Usa dell’hockey femminile. E la cena di gala con MattarellaAccompagnato dalla moglie Usha e dai figli, il vicepresidente Usa è atterrato in una blindatissima Malpensa. Dopo una tappa allo Sheraton, il corteo di auto è partito verso il capoluogo lombardo. Nel ... ilgiorno.it
I fischi per il vicepresidente statunitense J.D. Vance durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernaliVenerdì sera durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sono stati molti fischi e buu in segno di disapprovazione quando è apparso sul maxischermo dello ... ilpost.it
Qual è stato il vostro momento preferito della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026 ll nostro sicuramente questo, quando AstroSamantha (la nostra Samantha Cristoforetti) ha incantato San Siro portando sul palco un planetari facebook
Ovazione a San Siro per la squadra olimpica ucraina. Orgoglio meneghino. #MilanoCortinaOlympic2026 x.com
