Balla lascia Vibonese | il Trapani lo vuole subito

Il capitano della Vibonese, Bes Balla, si prepara a lasciare la squadra calabrese per trasferirsi al Trapani. Il club siciliano ha già concluso l’accordo per il suo ingaggio, considerandolo un acquisto importante. La trattativa tra le due società si è conclusa nelle ultime ore, e Balla dovrebbe partire a breve.

Il capitano della Vibonese, Bes Balla, è sul punto di lasciare la Calabria per unirsi al Trapani. Il patron granata Valerio Antonini ha già definito l’ingaggio come un regalo per la propria squadra. L’annuncio arriva in un momento critico per il club calabrese, che sta combattendo una difficile corsa alla salvezza. La perdita del leader tecnico e carismatico rischia di aprire una voragine difficile da colmare a pochi giorni dalla fine del campionato. La parola definitiva dal patron siciliano. Non si tratta di semplici voci di mercato, ma di dichiarazioni esplicite provenienti direttamente dall’altra sponda dello Stretto. Valerio Antonini, numero uno del Trapani, non ha lasciato spazio a dubbi sulle intenzioni del club granata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balla lascia Vibonese: il Trapani lo vuole subito Articoli correlati Leggi anche: Trump vuole cancellare subito lo show di Colbert: “È un relitto, CBS lo metta a dormire” Balotelli in Serie A, stavolta ci siamo davvero: il tecnico lo vuole subitoC’è una sensazione che accompagna Mario Balotelli da mesi, ed è quella di essere rimasto sospeso.