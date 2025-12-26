Avengers | Doomsday – Il secondo trailer al cinema svela quanto è potente Doctor Doom e fa tremare Thor

Se pensavate che il ritorno di Steve Rogers fosse l’unica bomba sganciata dalla campagna marketing dei Marvel Studios, vi sbagliavate. Mentre il mondo si riversa nelle sale per Avatar: Fire & Ash, il pubblico si è trovato davanti a un secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday che cambia completamente le carte in tavola. Niente scene d’azione caotiche, ma un momento intimo e terrificante che ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sul nuovo villain interpretato da Robert Downey Jr. senza nemmeno bisogno di mostrarlo in azione. In Breve. Esclusiva in Sala: Il secondo teaser trailer viene proiettato nei cinema prima di Avatar: Fire & Ash. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Il secondo trailer al cinema svela quanto è potente Doctor Doom (e fa tremare Thor) Leggi anche: Mcu sfida doctor doom di robert downey jr in trailer concept avengers doomsday Leggi anche: Avengers: Doomsday, Thanos contro Doctor Doom? Josh Brolin non smentisce La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Avengers | Doomsday – La Marvel pubblica online il primo trailer dedicato a Steve Rogers!. Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma - Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avengers: Doomsday mostra un Thor diverso e svela il vero obiettivo di Destino. libero.it

