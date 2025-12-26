Avengers | Doomsday – Il secondo trailer al cinema svela quanto è potente Doctor Doom e fa tremare Thor

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se pensavate che il ritorno di Steve Rogers fosse l’unica bomba sganciata dalla campagna marketing dei Marvel Studios, vi sbagliavate. Mentre il mondo si riversa nelle sale per Avatar: Fire & Ash, il pubblico si è trovato davanti a un secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday che cambia completamente le carte in tavola. Niente scene d’azione caotiche, ma un momento intimo e terrificante che ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sul nuovo villain interpretato da Robert Downey Jr. senza nemmeno bisogno di mostrarlo in azione. In Breve. Esclusiva in Sala: Il secondo teaser trailer viene proiettato nei cinema prima di Avatar: Fire & Ash. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

