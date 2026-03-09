Nella giornata di domenica 8 marzo 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi tra cui Domenica In, Verissimo e Amici. Gli ascolti di questi show sono stati registrati e analizzati, offrendo un quadro preciso delle preferenze del pubblico nel pomeriggio. La rilevazione degli ascolti si concentra sui numeri di spettatori e sulla durata della visione, senza includere commenti o interpretazioni.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 8 marzo 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici | Domenica 8 marzo 2026

