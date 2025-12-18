Grande Fratello VIP due note conduttrici alla conduzione? Chi sono

Il Grande Fratello VIP si prepara a sorprendere nuovamente, questa volta con due grandi protagoniste alla conduzione. Michelle Hunziker e Ilary Blasi, due icone dello spettacolo, si uniscono per regalare un’edizione indimenticabile. Due regine, un solo microfono, pronte a portare innovazione e energia in un format amato dal pubblico, offrendo uno spettacolo come non l’avete mai visto.

© 361magazine.com - Grande Fratello VIP, due note conduttrici alla conduzione? Chi sono Michelle Hunziker e Ilary Blasi: due regine, un solo microfono. Il GF Vip come non l'avete mai immaginato. C'è un corridoio immaginario, illuminato dalle luci di Cinecittà, in cui risuonano tacchi decisi e risate inconfondibili. Da una parte Michelle Hunziker, solare come un'alba svizzera ma con il ritmo di una showgirl internazionale. Dall'altra Ilary Blasi, ironica, tagliente, romana fino al midollo. Al centro? Il Grande Fratello Vip 5, che diventa improvvisamente il terreno di gioco perfetto per un passaggio di testimone tutto al femminile. Nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato: "99,9% pare che alla conduzione del GFVIP ci saranno Ilary Blasi insieme a Michelle Hunziker".

Grande Fratello Vip: cosa cambia dopo il caos mediatico, chi lo presenterà e chi ci sarà nel cast - Dopo mesi di gossip e indizi sul cast, ora pare proprio che sul Grande Fratello Vip ci siano molte più certezze. rds.it

Ilary Blasi e Michelle Hunziker conduttori Grande Fratello Vip?/ Indiscrezione dopo scandalo Signorini - Conduttori Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi e Michelle Hunziker pronte per l'avventura? ilsussidiario.net

Grande Fratello. . Dalle incertezze di quel grande punto di domanda sono nati ricordi indelebili che porterai per sempre con te. Anita, è stato incredibile vivere tutto questo insieme #GrandeFratello - facebook.com facebook

Anita su Jonas: "Non vedo l'ora di vivermelo fuori" #GrandeFratello x.com

