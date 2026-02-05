Esplosione di bombola al gas nel cuore della notte napoletana nessun ferito

Una bomba di gas esplode nel cuore della notte a Napoli, svegliando i residenti e creando paura tra i passanti. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’esplosione. La zona è stata subito messa in sicurezza e le autorità hanno avviato controlli sui sistemi di distribuzione del gas nella zona. Per ora, non ci sono segnalazioni di danni gravi o di persone coinvolte

**Un’esplosione improvvisa di una bombola di gas in piena notte a Napoli, senza feriti né danni gravi, segnala un incidente inedito nella zona centrale della città.** La bombola, collocata in un appartamento del quartiere di Sanità, è esplosa intorno alle ore 23:45 di lunedì 15 aprile, causando un forte rumore che ha svegliato molti residenti. Nessun ferito è stato riportato, ma l’incidente ha provocato un breve panico tra gli abitanti e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno impiegato circa trenta minuti per smorzare l’incendio e assicurarsi dell’assenza di ulteriori pericoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esplosione di bombola al gas nel cuore della notte napoletana, nessun ferito. Approfondimenti su Napoli Centro Cade dal letto a castello e resta ferito: escursionista soccorso nel cuore della notte alla Burraia Un'escursione nel cuore della notte si è conclusa con un intervento di soccorso al rifugio Casone della Burraia, in provincia di Forlì-Cesena. La bombola a gas della stufa prende fuoco, uomo ustionato alle braccia nel Casertano: è in ospedale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Centro Argomenti discussi: Esplosione nel barese ad Adelfia a causa di una bombola del gas: morti due anziani; Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: 2 morti; Esplosione nel Barese: crolla palazzina ad Adelfia, due morti; Crolla un edificio a Adelfia, morti due anziani coniugi. La causa potrebbe essere una bombola di gas. Esplosione in un appartamento a Napoli: palazzina inagibile e residenti sgomberatiIn via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola di GPL ha provocato un’esplosione che ha sventrato un appartamento al piano ... ilmattino.it Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, nessun feritoForte esplosione a Napoli un' ora dopo la mezzanotte, ma per fortuna nessuno ferito in una palazzina di via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola ... ansa.it Bombola esplode in strada nel Trapanese: danneggiate due strutture, nessun ferito https://qds.it/bombola-trapani-esplosione-danni-cronaca-sanvitolocapo-vigili-del-fuoco/ facebook ULTIM’ORA Bari, crolla palazzina dopo esplosione: 2 persone sotto le macerie Poco dopo le 13 ad Adelfia (Bari) una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, dovuta probabilmente alla fuoriuscita di gas da una bombola. Sotto le macerie vi sarebbero x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.