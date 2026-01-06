Atalanta con i cerotti a Bologna | Palladino verso la conferma dell’11 anti-Roma
L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Roma di mercoledì 7 gennaio al Dall’Ara di Bologna. Il tecnico Palladino sembra orientato a confermare l’11 titolare, con alcune variazioni rispetto alla formazione precedente, tra cui Ahanor al posto di Kolasinac in difesa e Zalewski in posizione avanzata. La partita, in programma alle 18,30, rappresenta un importante momento di verifica per la squadra nerazzurra nel prosieguo della stagione.
CALCIO. Mercoledì 7 gennaio al Dall’Ara alle 18,30 il tecnico dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con Ahanor per Kolasinac in difesa e Zalewski avanzato. Scalvini, Zappacosta e Scamacca acciaccati, ma dovrebbero esserci. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
