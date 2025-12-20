Milano, 20 dic. (Adnkronos) - «Siamo arrivati alla ventesima edizione e questo già di per sé è un ottimo biglietto da visita». Così Claudio Barbaro, presidente ASI, ha commentato la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, sottolineando l'importanza e l'apprezzamento crescente dell'iniziativa nel panorama sportivo italiano. Barbaro ha ricordato le diverse categorie del premio, che riconoscono le aziende, gli enti e i settori maggiormente distintisi nell'impiantistica sportiva, nell'innovazione tecnologica e nella comunicazione sportiva. Tra le novità introdotte quest'anno, ha spiegato il presidente, c'è il Premio “Italiani nel mondo”, ideato per valorizzare italiani che si sono distinti all'estero in vari ambiti, non necessariamente sportivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barbaro (Asi): "Lo sport deve crescere dal basso, tra scuola e impianti"

Leggi anche: Centro Nuoto, scatta il sit-in. I genitori degli atleti: "La comunità deve crescere con lo sport"

Leggi anche: Sport, Cioffi (Asi): "Lo sport è vita, la cultura rende liberi"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Premio Asi Sport&Cultura, le nomination della ventesima edizione; Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi; Premio ASI “Sport e Cultura”: a Ranieri il premio italiani nel mondo.

Barbaro (Asi): "Lo sport deve crescere dal basso, tra scuola e impianti" - «Siamo arrivati alla ventesima edizione e questo già di per sé è un ottimo biglietto da visita». adnkronos.com