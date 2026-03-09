La prima puntata della quinta stagione di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è andata in onda ieri sera e ha ottenuto il 24,1% di share. La trasmissione ha conquistato la prima posizione tra i programmi della serata di domenica, attirando un pubblico consistente. La serie, protagonista di questa prima puntata, è riuscita a superare altri programmi trasmessi nello stesso orario.

Roma, 9 mar.(Adnkronos) - La prima puntata della quinta stagione di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' ha vinto la prima serata di ieri, domenica 8 marzo, con il 24,1% di share. La fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera ha incollato allo schermo 3.961.000 telespettatori. A seguire Canale 5 con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo', che ha conquistato 1.577.000 telespettatori e il 13,1%. Su Italia 1, 'Le Iene' ha totalizzato 1.215.000 telespettatori e il 9,9%. Sul Nove, 'Che tempo che fa' ha radunato 1.350.000 telespettatori, pari all'8%. Su Rete 4, 'Fuori dal Coro' ha raggiunto 647.000 telespettatori, pari al 5,2%. Su Rai3 'Presadiretta' ha segnato 732. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%

Temi più discussi: Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Scalera, torno con Imma Tataranni, ma è anche un addio pieno di amore; Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Ascolti tv del 5 marzo: Don Matteo e Quo vado?.

