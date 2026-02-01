Sempre più italiani si lasciano tentare dall’acquisto di mystery box su Amazon. Si tratta di pacchi segreti che si comprano senza sapere cosa ci sia dentro, sperando di trovare qualche oggetto di valore come uno smartphone, un orologio o una borsa di marca. La moda si diffonde tra chi cerca un po’ di adrenalina nello shopping e non ha paura di rischiare. Molti scambiano questa esperienza per un gioco, altri invece si lasciano sorprendere dalla fortuna o dalla delusione. Resta il fatto che, in tanti, stanno sperimentando questa tendenza in modo sempre più frequ

E’ la tendenza degli ultimi mesi, quella di acquistare pacchi Amazon completamente al buio, sperando di essere baciati dalla fortuna, tirando fuori dal cilindro magari uno smartphone, un orolgio o una borsa griffata. Questa caccia al tesoro è sbarcata anche a Rimini, al centro Valmarecchia a Villa Verucchio, dove fino a stasera ‘ Ama Discount ’ testa la fortuna dei clienti del centro, ma al prezzo di 30 euro al chilo. Il meccanismo è semplice: si sceglie una scatola sigillata, senza alcuna indicazione sul contenuto, e si paga esclusivamente in base al peso. Nessuna anteprima, nessuna garanzia su ciò che si troverà all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mystery box e pacchi segreti: quando lo shopping diventa un gioco

Approfondimenti su Mystery Box

A partire dal 2026, le norme sul commercio extra-UE influenzeranno gli acquisti di prodotti a basso costo come action figure, materiali cosplay e gadget provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Aliexpress.

FIGLIACHIARA ha trovato il labubu secret , vi rendete conto Solo da loro , mybubu.it , #labubu

Argomenti discussi: Mystery box e pacchi segreti: quando lo shopping diventa un gioco; Compri al buio senza sapere cosa c'è dentro. Riminesi stregati dalle mystery box: corsa all'acquisto; Le mistery box arrivano al centro commerciale: acquisti a sorpresa e a peso; Jesi / Amazon deve ancora aprire ma i pacchi sono già arrivati, si comprano a peso.

Bologna, lo shopping delle «mystery box»: «Pacchi smarriti o mai ritirati venduti a peso, c'è chi ha trovato insieme un pc e un drone»«Il più fortunato, per ora, è stato un ragazzo che ha trovato un drone e un computer portatile. E in due pacchi diversi»: racconta Fabio Gandolfi, 60 anni, fondatore di Mysterybox.cloud. La febbre ... corrieredibologna.corriere.it

Acquisti senza sapere cosa c’è dentro: il fenomeno delle mystery box sbarca in ValmarecchiaTorna al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio l’esperienza che ha già coinvolto tantissime persone in tutta Italia: un acquisto al buio che permette di aggiudicarsi una mistery box di prodotti ... altarimini.it

MESSINA MYSTERY BOX !!!! Pacchi mai consegnati e “RESI” A Maregrosso Dal 29 Gennaio al 2 Febbraio Orario 9:00 - 20:00 Costo 29.90 al Kg Tempo d’ingresso 10 minuti Scegli la tua box ma non puoi aprirla Non si effettuano cambi #messinabedda # - facebook.com facebook