CarnevalDarsena è follia La sfilata delle mascherate apre le notti del Baccanale | Un sogno a occhi aperti

CarnevalDarsena travolge la città: la sfilata delle mascherate apre le notti del Baccanale, portando un tripudio di colori e allegria lungo il porto di Viareggio, dove decine di gruppi di amici e appassionati si sfidano a creare carri in miniatura con materiali di recupero, rendendo il lungomare un teatro di follia e sogno a occhi aperti.

Immaginate i giardini delle classiche "viareggine" trasformati in baracconi del Carnevale, e gruppi di amici riuniti per trasformare carrelli della spesa in carri in miniatura. Impastando cartapesta fatta in casa. E poi salotti invasi da stoffe di tutti i colori, con intere famiglie impegnate a tagliare, imbastire, cucire. Mezza città a lavoro per tramutare un'idea, meglio se sfacciata, ironica e anche un po' impudica, in una maschera. Ecco; ormai la realtà ha superato l'immaginazione. E grazie alla " Sfilata delle Mascherate ", organizzata dal Carnevaldarsena, Viareggio ha riscoperto il gusto del travestimento.