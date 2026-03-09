Anticipazioni Scherzi a parte del 9 marzo le nuove vittime di Max Giusti

Il 9 marzo su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento della nuova stagione di Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti. La serata, come di consueto, sarà caratterizzata da scherzi e colpi di scena tra i partecipanti. Le anticipazioni indicano che le nuove vittime si troveranno coinvolte in situazioni impreviste e divertenti. La trasmissione mantiene il suo stile di intrattenimento leggero e ironico.

Il lunedì sera di Canale 5 torna a tingersi di ironia e imprevisti. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dal debutto stagionale, il 9 marzo la prima serata si accende con il secondo appuntamento di Scherzi a Parte. Al timone del cult televisivo troviamo nuovamente Max Giusti, confermato nel ruolo di cerimoniere di una serata che promette di mettere a dura prova i nervi e la pazienza di alcuni dei volti più noti del panorama pubblico italiano. Sotto la sapiente regia di Roberto Cenci, il programma continua la sua missione storica: svestire i personaggi famosi della loro aura di intoccabilità per mostrarne il lato più umano, vulnerabile e, inevitabilmente, comico davanti a situazioni assurde.