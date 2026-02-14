android 17 beta 1 consente di rimuovere il widget at a glance dalla schermata principale

un aggiornamento beta di android 17 introduce una modifica significativa: la possibilità di rimuovere il widget at a glance dalla schermata iniziale, liberando spazio e offrendo maggiore libertà di layout. l’analisi seguente sintetizza cosa cambia, quali elementi restano visibili e come si modifica l’interfaccia visiva. android 17 beta 1: principali cambiamenti visivi e funzionali. per nascondere at a glance, bisogna premere e tenere premuto sul widget, aprire Settings e attivare l’interruttore accanto a mostra sulla schermata iniziale. la disattivazione rimuove at a glance dall’angolo in alto a sinistra della prima schermata principale, pur rimanendo visibile sulla schermata di blocco. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

È arrivata una versione beta di Android 17 dedicata ai dispositivi Pixel.

