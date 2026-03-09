Algeria e Macerata | l’ambasciatore lancia il nuovo polo economico

Ieri a Villa Potenza, l’ambasciatore algerino in Italia ha incontrato circa trenta residenti a Macerata per inaugurare ufficialmente l’associazione Giovani Algerini della zona. L’evento ha segnato l’avvio di un nuovo polo economico tra Algeria e Macerata, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due comunità. La cerimonia si è svolta in un clima di collaborazione e interesse condiviso.

Un incontro significativo ha avuto luogo ieri a Villa Potenza, dove l'ambasciatore algerino in Italia, Mohamed Khalifi, ha incontrato una trentina di residenti per dare il via ufficiale all'associazione Giovani Algerini residenti a Macerata e dintorni. La presenza della massima autorità diplomatica sottolinea l'importanza strategica di questo nucleo comunitario, nato per fornire supporto pratico ai connazionali, dalla gestione dei passaporti fino alla creazione di spazi formativi. L'iniziativa non si limita alla sola assistenza burocratica, ma punta esplicitamente a rafforzare i legami economici tra le due nazioni, con un occhio di riguardo verso la tradizione manifatturiera locale.