Aldilapp l’app per i cimiteri sanzionata dal Garante per la Privacy

Il Garante per la Privacy ha sanzionato la società Stup, sviluppatrice dell’app Aldilapp, insieme ai comuni di Ancona e Velletri e ai gestori dei servizi cimiteriali. La decisione riguarda un utilizzo scorretto dei dati personali raccolti attraverso l’app, che permette di accedere ai servizi cimiteriali. La sanzione è stata applicata dopo le verifiche condotte dall’autorità competente su questa piattaforma digitale.

Il garante per la privacy sanziona la società Stup, ideatrice di Aldilapp, i comuni di Ancona e Velletri e i gestori dei servizi cimiteriali a causa di un uso scorretto dei dati personali Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società Stup, che distribuisce in Italia l’app Aldilapp, insieme ai comuni di Ancona e Velletri e ai rispettivi gestori dei servizi cimiteriali. Il provvedimento arriva al termine di un’istruttoria che ha evidenziato diverse criticità nel trattamento dei dati personali legati al funzionamento della piattaforma digitale. Aldilapp è un’applicazione che consente agli utenti, dopo la registrazione, di individuare la posizione delle tombe nei cimiteri aderenti al servizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

