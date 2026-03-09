Al via i lavori per la manutenzione dei marciapiedi la road map | si parte da via Giordano Bruno

Lunedì 9 marzo iniziano i lavori di manutenzione dei marciapiedi a Falconara Marittima, a partire da via Giordano Bruno. Il progetto prevede interventi in varie zone della città per riparare e risanare le superfici pedonali. L’obiettivo è rendere i percorsi più sicuri e accessibili per i cittadini, con un piano di interventi che si svilupperà nel tempo.

Il primo intervento riguarderà come già visto via Giordano Bruno, dove si procederà alla chiusura delle buche create dalla rimozione di alcune ceppaie e al ripristino della pavimentazione adiacente. Il programma di lavori interesserà poi diversi punti della città. Nella già citata via Matteotti, sia sul lato Valle sia sul lato Bignamini, è previsto il rifacimento completo dei marciapiedi con nuova finitura in conglomerato bituminoso. In via Palombina Vecchia sono programmati interventi di rifacimento superficiale in asfalto nel tratto compreso tra il civico 3 e l’incrocio con via Marche e in corrispondenza del civico 58, all’altezza della pensilina del bus. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

