Monza tassista rapinato da un cliente 18enne | a fine corsa spunta il coltello ladro arrestato

Eseguito a Monza un arresto per rapina aggravata. Nella notte del 3 marzo 2026, un giovane di 18 anni è stato fermato dopo aver minacciato un tassista con un coltello e avergli sottratto 135 euro. L’episodio è stato ricostruito dagli agenti intervenuti, che hanno identificato e bloccato il presunto autore grazie a tempestive indagini sull’utenza telefonica utilizzata per prenotare la corsa. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2026, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento delle Volanti a Monza per una rapina ai danni di un tassista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

