Aggressioni al personale sanitario vertice in prefettura | Telecamere all' ospedale entro febbraio e maggior presenza di polizia e carabinieri

Da livornotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Prefettura si sono riuniti ieri i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti ospedalieri per affrontare il problema delle aggressioni al personale sanitario. Durante l’incontro, è stata annunciata l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’ospedale entro febbraio. Inoltre, sarà rafforzata la presenza di polizia e carabinieri per garantire maggiore sicurezza. Le autorità vogliono mettere fine a questi episodi che stanno preoccupando il personale e rendendo difficile il lavoro in corsia.

Più vigilanza e attivazione della videosorveglianza. Sono le misure emerse nella mattinata di ieri, giovedì 29 gennaio, durante la riunione del tavolo permanente sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario che si è tenuta in prefettura. Un organismo istituito nel gennaio dello scorso.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Aggressioni al personale sanitario: corsi di formazione con la polizia di Stato

Ospedale | Aggressioni al personale sanitario, l'Asl replica ai sindacati: "L'azienda è all'avanguardia nelle misure anti violenza"

L'Asl Toscana Nord Ovest risponde alle recenti affermazioni dei sindacati Fsi–Usae e Ugl Salute riguardo alle aggressioni al personale sanitario.

Aggressioni al personale sanitario nel Lazio, tre episodi in pochi giorni; Nel Lazio tre aggressioni in 3 giorni contro il personale sanitario. I sindacati: Situazione fuori controllo; Nuova aggressione a un medico al Vannini: allarme sicurezza per il personale sanitario.

Ancora aggressioni al personale sanitario, paziente aggredisce cinque persone. Un paziente, ricoverato in terapia intensiva, dopo un intervento salvavita per infarto, avrebbe staccato i macchinari e assalito cinque persone: un medico, un infermiere, un operatore sanitario.

Aggressioni al personale sanitario nel Lazio, tre episodi in pochi giorni. Nel Lazio tre aggressioni in pochi giorni contro infermieri e operatori sanitari. Sindacati chiedono misure urgenti per la sicurezza nei reparti.

