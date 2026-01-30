Aggressioni al personale sanitario vertice in prefettura | Telecamere all' ospedale entro febbraio e maggior presenza di polizia e carabinieri

In Prefettura si sono riuniti ieri i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti ospedalieri per affrontare il problema delle aggressioni al personale sanitario. Durante l’incontro, è stata annunciata l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’ospedale entro febbraio. Inoltre, sarà rafforzata la presenza di polizia e carabinieri per garantire maggiore sicurezza. Le autorità vogliono mettere fine a questi episodi che stanno preoccupando il personale e rendendo difficile il lavoro in corsia.

Più vigilanza e attivazione della videosorveglianza. Sono le misure emerse nella mattinata di ieri, giovedì 29 gennaio, durante la riunione del tavolo permanente sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario che si è tenuta in prefettura. Un organismo istituito nel gennaio dello scorso.

