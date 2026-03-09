Adani duro dopo il derby | Rigore su Ricci? Non è in discussione Sono episodi che cambiano il campionato

Dopo il derby, l’ex difensore dell’Inter ha commentato duramente alcuni episodi chiave, tra cui un rigore su Ricci, definendolo non discutibile. Ha dichiarato che situazioni come queste sono decisioni che possono influenzare l’andamento del campionato. Le sue parole sono arrivate in un’intervista a ‘La Nuova DS’, dove ha espresso opinioni nette sull’andamento attuale delle partite.

Il derby di Milano continua a generare analisi e polemiche anche nei programmi televisivi dedicati al calcio. Tra i commenti più diretti c'è quello di Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, intervenuto negli studi de La Nuova DS per analizzare la prestazione dell' Inter e uno degli episodi più discussi della partita: il possibile rigore non concesso ai nerazzurri per il tocco di mano di Samuele Ricci nel finale. INTER NON IN PARTITA – «Ringraziamo il Milan che tiene aperto il campionato. L'Inter in Serie A gioca a basso ritmo, se trova chi glielo spegne fa fatica: oggi non è quasi mai stata in partita.