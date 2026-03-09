A26 | chiuso un altro tratto stanotte

Nella notte tra lunedì e martedì, la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata chiusa tra l’allacciamento D08 e Borgomanero, in direzione Genova. La chiusura è durata dalle 00:00 alle 5:00 per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La strada è stata interessata da questa interruzione temporanea senza ulteriori dettagli su eventuali ripercussioni o deviazioni.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova.Non sarà quindi raggiungibile l'area di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: A26, stanotte tratto chiuso tra Borgomanero e allacciamento D08 Contenuti utili per approfondire A26 chiuso un altro tratto stanotte Discussioni sull' argomento Lavori sulla A26: chiuso per un giorno lo svincolo di Meina; Camion a fuoco nei pressi dell'autostrada: chiuso il casello a Nervi; A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO LO SVINCOLO DI MEINA; A26, stanotte tratto chiuso tra Borgomanero e allacciamento D08. Traffico A26 in tempo reale: situazione, code e chiusureLe migliori risorse per controllare il traffico A26 in tempo reale, con il calendario delle chiusure, dei lavori in corso e le webcam sulla tratta ... sicurauto.it PROMO ASSURDE * SAMSUNG Galaxy A26 128GB a 189€ * HISENSE Smart TV 32” HD a 129,99€ + 1 Maglia del Napoli o 100 cialde passalacqua * SAMSUNG Q-LED 75” 4K UHD a 599,99€ + 1 Maglia del Napoli o 100 cialde passalacqua Promo valide f - facebook.com facebook CONCLUSO Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova agg. ore 17:48 x.com