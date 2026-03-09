A Summonte la presentazione della V edizione di Semplicementesuono
Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17,00 presso il Centro Congressi “Don Alberto De Simone” di Summonte si terrà la presentazione della quinta edizione di “Semplicementesuono”. Verrà annunciata la Borsa di studio “Preside Ciro Capossela” che si svolgerà dal 18 al 22 maggio 2026. Durante l’evento sarà anche eseguito il Concerto dei Vincitori della quarta edizione.
