Summonte consiglio comunale e presentazione del nuovo logo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Summonte si svolgono due eventi importanti: il Consiglio Comunale alle ore 18:00 presso la Sede Municipale di Via Piana, durante il quale verrà inaugurata la nuova Aula Consiliare e presentato ufficialmente il nuovo logo comunale, simbolo dell’identità del territorio.

Doppio appuntamento oggi a Summonte.Consiglio Comunale e InaugurazioneAlle ore 18:00, presso la Sede Municipale di Via Piana, si terrà la seduta del Consiglio Comunale con l'inaugurazione della nuova Aula Consiliare e la presentazione ufficiale del nuovo logo comunale, simbolo dell'identità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

summonte consiglio comunale e presentazione del nuovo logo

© Avellinotoday.it - Summonte, consiglio comunale e presentazione del nuovo logo

Leggi anche: Musei provinciali, un nuovo logo e gadget: ecco la presentazione

Leggi anche: Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Summonte Unità: trasparenza, legalità e tutela della comunità.

summonte consiglio comunale presentazioneSummonte (AV) – Appuntamento in Comune - Alle ore 18:00, presso la Sede Municipale di Via Piana, si terrà la seduta del Consiglio Comunale con l’inaugurazione della nuova Aula Consiliare e la ... irpinia24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.