Summonte consiglio comunale e presentazione del nuovo logo
Oggi a Summonte si svolgono due eventi importanti: il Consiglio Comunale alle ore 18:00 presso la Sede Municipale di Via Piana, durante il quale verrà inaugurata la nuova Aula Consiliare e presentato ufficialmente il nuovo logo comunale, simbolo dell’identità del territorio.
Doppio appuntamento oggi a Summonte.Consiglio Comunale e InaugurazioneAlle ore 18:00, presso la Sede Municipale di Via Piana, si terrà la seduta del Consiglio Comunale con l'inaugurazione della nuova Aula Consiliare e la presentazione ufficiale del nuovo logo comunale, simbolo dell'identità.
Summonte Unità: trasparenza, legalità e tutela della comunità.
Summonte (AV) – Appuntamento in Comune - Alle ore 18:00, presso la Sede Municipale di Via Piana, si terrà la seduta del Consiglio Comunale con l’inaugurazione della nuova Aula Consiliare e la ... irpinia24.it
